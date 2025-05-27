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Четвёртый развод Антона Батырёва: жена удалила все упоминания о разрыве после скандального заявления

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Четвёртый брак 45-летнего актёра Антона Батырева с 30-летней Анной Савельевой, похоже, подошёл к концу.

Антон Батырёв
Фото: youtube.com by канал Роман Каримов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Батырёв

В конце мая Савельева шокировала поклонников заявлением о расставании: "Люди не меняются, терпение заканчивается". Однако, как пишет Woman.ru, уже через сутки все упоминания о разводе исчезли из её соцсетей, оставив фанатов в недоумении.

Пара познакомилась в 2023 году, и спустя три месяца отношений Батырёв сделал Анне предложение. В октябре того же года они сыграли свадьбу, а через год у них родился сын.

Казалось, союз, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, был прочным. Но спустя год после свадьбы Анна опубликовала эмоциональный пост: "Ушла с маленьким ребёнком. Терпеть больше не могу".

Однако уже на следующий день Савельева удалила все намёки на конфликт, оставив в профиле лишь фото с сыном. Поклонники предположили, что пара могла временно помириться, либо Анна решила не выносить личную драму на публику.

"Жизнь звёзд — всегда на виду. Даже поссориться нельзя", — прокомментировали пользователи.

Ранее Батырёв трижды разводился, но скандалов избегал. 

Уточнения

Анто́н Никола́евич Ба́тырев (род. 10 июня 1981, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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