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Борисова публично прошлась по Лопырёвой из-за обвинений в приёме Оземпика: у неё галлюцинации

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Теледива Виктория Лопырёва встряхнула индустрию красоты, заявив, что звёзды, сбросившие вес на препарате "Оземпик", обрели стройность ценой молодости.

Виктория Лопырёва
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Лопырёва

Однако её коллега Дана Борисова, похудевшая на 12 кг с помощью этого же средства, в интервью Общественной Службе Новостей дала жёсткий отпор.

"Лопыревой с её натянутым лицом не место в спорах о естественности! Посмотрите на её фото "до" и "после" — два разных человека. Кажется, по её лицу прошлись плугом, а не скальпелем", — заявила Борисова.

Она признала, что "Оземпик" может вызывать тошноту, головокружение и даже обмороки, но отвергла связь препарата с "измождённым видом". Телеведущая заявила, что ни у кого из её знакомых такого нет, и указала на возможные галлюцинации Лопырёвой из-за натянутых глаз.

Борисова, сохранившая вес уже год, подчеркнула: её кожа и цвет лица остаются здоровыми. В завершение она пожелала Лопыревой "доброты и просветления", намекнув на излишнюю агрессию в высказываниях. 

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Викто́рия Петро́вна Лопырёва (род. 26 июля 1983, Ростов-на-Дону, СССР ) — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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