Арзамасова намекнула на идиллию в браке после скандальных слов Авербуха

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30-летняя Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", вышла из информационной тишины после резонансного интервью мужа, Ильи Авербуха.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елизавета Арзамасова

Весной 2025 года хореограф в беседе с Ксенией Собчак заявил, что их знакомство с будущей женой произошло, когда ей было 15 лет: "Это уже не ребёнок, а женщина, у которой всё было".

Арзамасова тогда ограничилась публикацией совместного фото со смайликом-сердечком, а теперь вновь намекнула на гармонию в отношениях.

Актриса выложила в соцсети кадры прогулки по заповеднику Абрамцево, где пара провела время в уединении. Кроме того, Арзамасова поделилась видео со спектакля, в котором играет вместе с Сергеем Чонишвили.

"Не уверена, повторится ли такой проект. Мы стали частью уникального действа", — отметила она, подчеркнув ценность творческого опыта.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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