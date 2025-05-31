300 тысяч рублей в сутки за бабочек и муравьёв: Николай Басков удивил секретом восстановления

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мало кто из звёзд эстрады может похвастаться таким же неутомимым темпом работы, как Николай Басков. Его график расписан по минутам: концерты сменяются телесъёмками, а за ними следуют корпоративные выступления. Неудивительно, что артист нуждается в особом способе восстановления сил. Просто отдохнуть на пляже или покататься на лыжах — это не для него.

Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Муравьи

Как оказалось, секрет бодрости "золотого голоса России" кроется в уединённом отдыхе на берегу Телецкого озера. Несколько раз в год он отправляется в шале, где предаётся рыбалке, принимает целебные пантовые ванны и отключается от внешнего мира, забывая о рабочих звонках.

Но самое главное — это трёхдневное молчание. По словам Баскова, именно этот ритуал помогает ему восстановить голос и вернуть энергию. В эфире шоу "Ты не поверишь!" он признался, что это непростое испытание. В течение этих дней он сам себе запрещает не только разговаривать, но и читать, слушать музыку или смотреть телевизор.

Вместо этого артист полностью погружается в природу. Он наблюдает за жизнью насекомых, любуется полётом бабочек, муравьиным бегом и наслаждается тишиной. За такое эксклюзивное восстановление сил Басков платит немалую сумму — 300 тысяч рублей в сутки.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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