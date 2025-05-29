Старые оковы в прошлом: Настя Ивлеева восстала из пепла после скандала и запускает новый медиапроект

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После громкого скандала с нашумевшей "голой вечеринкой", который стоил Насте Ивлеевой карьеры на телевидении и крупных рекламных контрактов, блогерша не опустила руки и нашла новый способ самовыражения. Она запустила собственный медиапроект, о котором сообщила подписчикам в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

"Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет", — сообщила Настя.

Первым контентом нового медиа стал прогноз погоды на ближайшие дни.

Ранее Андрей Малахов заявил, что согласен взять у Насти Ивлеевой большое интервью, но телеведущий считает, что для такого масштабного события нужна соответствующая подготовка, которая займёт не один день. Он собирался общаться с Настей в течение нескольких суток и подробно узнавать важные детали о её жизни и работе.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.