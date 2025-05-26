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Надежда Михалкова и Лариса Гузеева устроили словесную перепалку в шоу Перепой звезду

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Во втором сезоне шоу "Перепой звезду" на Первом канале разгорелся неожиданный конфликт между членами жюри.

Надежда Михалкова
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Михалкова

Участник Захар Мироненко, владелец кофейни из Магадана, выступил в дуэте с Анитой Цой и во время номера подмигнул Ларисе Гузеевой. Это вызвало недовольство Надежды Михалковой, которая упрекнула его в предвзятости.

"Почему все улыбки и поцелуйчики — только Ларисе? Вы пели песню, а внимание уделяли ей!" — высказалась она.

Гузеева парировала с юмором: "Мужчины обычно на меня не смотрят. Егор [Кончаловский] мимо, Денис [Казанский] молчит, Петя [Дранга] - с тобой. Я тут как сирота!".

Шутка телеведущей разрядила обстановку, но Михалкова осталась непреклонной, назвав поведение Мироненко "неуважением к другим членам жюри".

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Михалко́ва (род. 27 сентября 1986, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер и телеведущая. 

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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