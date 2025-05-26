Названные предатели: Вика Цыганова открывает глаза на пятую колонну в российском шоу-бизнесе

Вика Цыганова, известная певица, в своём Telegram-канале обрушилась с резкой критикой на российский шоу-бизнес, назвав его "инструментом врагов" для уничтожения национальной культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

По её словам, в стране действует "пятая колонна", которая "отмывает" артистов, покинувших Россию, и поддерживает русофобов.

"Весь шоу-бизнес — это исполнители планов врага. Те, кто пляшет на крестах и предаёт ценности Святой Руси", — заявила Цыганова.

В список "предателей" певица включила актёра Данилу Козловского, телеведущего Ивана Урганта и комика Александра Ревву, обвинив их в работе против интересов страны.

Цыганова призвала вернуться к "истокам русской духовности", отвергая западное влияние.

Недавно стало известно, что комик Александр Ревва получил российское гражданство.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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