Ксения Собчак о мести за измену: хотела пристыдить через прессу, но журналистка отказалась

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Ксения Собчак в своём блоге вспомнила историю десятилетней давности, связанную с изменой партнёра.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Богомолов и Ксения Собчак

Телеведущая призналась, что, застав возлюбленного с другой девушкой, решила публично его опозорить.

"Хотела отдать их фото в прессу, чтобы утром он увидел газету с заголовком: "Как ты мог так поступить?”", — рассказала Собчак, не назвав имени экс-избранника.

Однако план сорвался: журналистка, к которой обратилась Ксения, отказалась публиковать материалы, сославшись на этические нормы. "Представляете, ещё бывают порядочные люди в медиа!" — иронично прокомментировала теледива.

Уже на протяжении шести лет Ксения Собчак живёт в браке с театральным режиссёром Константином Богомоловым, которого постоянно обвиняют в изменах жене. Сама телеведущая публично заявляет, что доверяет супругу.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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