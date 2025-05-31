Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такое пюре вы точно ещё не пробовали — оно запекается с начинкой: яркий рецепт для ужина
Британская паника: Лондон пытается спрогнозировать борьбу с Россией
Обманом на смерть: Киев бросает своих солдат на убой
Опальная Орбакайте прорвалась к отцу: встреча в Литве на фоне запрета въезда в Латвию
Лёгкая, эластичная и биоразлагаемая: эти пауки, созданные учёными, плетут красную паутину
20 таблеток в день: Илон Маск под наркотическим ударом с президентом США
Растение без капризов: как вырастить брокколи, которая и в мороз даст жару
Китай не прогнётся: JPMorgan назвал США главного врага торговой войны
27,5% за каждый автомобиль: как США душат японский экспорт

Дочка Тимати рассказала о стиле своей одежды: на три размера больше

0:59
Шоу-бизнес

11-летняя наследница рэпера Тимати Алиса Юнусова объяснила бабушке, какую одежду она предпочитает носить.

Дочка рэпера Тимати Алиса
Фото: Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman
Дочка рэпера Тимати Алиса

Мама Тимати Симона Юнусова поинтересовалась у внучки, какую одежду она любит носить.

Девочка объяснила, что обожает одежду в стиле скейтбординга. Подросток наглядно показала этот стиль на себе. Алиса растянула свою футболку необъятных размеров.

Она отметила, что одежда должна быть на три размера больше. То же девочка сказала и про обувь, она вспомнила, что носила угги 39 размера.

"Люблю, когда одежда не колет, не режет, не жмёт", — объяснила девочка в ответ на расспросы бабушки.

Ранее Симону Юнусову восхитило то, что Алиса ради съёмок претерпела сон с закрученными волосами, чтобы утром сделать кудряшки на своей голове. Ранее она не замечала в наследнице рвения к наведению красоты.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Домашние животные
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
712 тысяч школьников в ловушке: ЕГЭ остаётся главным экзаменом в России
Усилия Эрдогана: источник делится необычной информацией о переговорах РФ и Украины
Телефонные аферисты обновили схему — теперь они прячутся за государством
Хотите есть вкусно и недорого? Этот бюджетный рецепт заменит вам полноценный обед
Телефонный ужас наяву: пенсионерка отдала всё, поверив в спасение денег
Киев лихорадочно перебрасывает войска, но Россию не остановить: ВС РФ уничтожают логистику ВСУ
Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо
Как банановая кожура превращает вашу почву в рай для роз
Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами
Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.