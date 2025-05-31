Дочка Тимати рассказала о стиле своей одежды: на три размера больше

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

11-летняя наследница рэпера Тимати Алиса Юнусова объяснила бабушке, какую одежду она предпочитает носить.

Фото: Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дочка рэпера Тимати Алиса

Мама Тимати Симона Юнусова поинтересовалась у внучки, какую одежду она любит носить.

Девочка объяснила, что обожает одежду в стиле скейтбординга. Подросток наглядно показала этот стиль на себе. Алиса растянула свою футболку необъятных размеров.

Она отметила, что одежда должна быть на три размера больше. То же девочка сказала и про обувь, она вспомнила, что носила угги 39 размера.

"Люблю, когда одежда не колет, не режет, не жмёт", — объяснила девочка в ответ на расспросы бабушки.

Ранее Симону Юнусову восхитило то, что Алиса ради съёмок претерпела сон с закрученными волосами, чтобы утром сделать кудряшки на своей голове. Ранее она не замечала в наследнице рвения к наведению красоты.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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