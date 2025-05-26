Возлюбленная Тимати раскрыла секреты борьбы с токсикозом: имбирь, мята и неожиданный помощник

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Валентина Иванова, избранница рэпера Тимати, обрадовала подписчиков Telegram-канала новостью: мучительный токсикоз наконец отступил.

Фото: Instagram by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентина Иванова

Она призналась, что сейчас чувствует прилив энергии, также её перестали раздражать запахи, хотя сладкие духи и масла для тела всё ещё под запретом.

В своём блоге Валя подробно рассказала, как боролась с тошнотой. Основными помощниками стали имбирный чай, вода с лимоном и мятой, а также мятные леденцы и сухарики.

В редких случаях, несмотря на "неполезность", она позволяла себе глоток Coca-Cola — газировка временно облегчала состояние.

"Постоянная тошнота выматывала: непонятно, от чего именно тебя мутит, а сил на день не оставалось", — пояснила Иванова.

Несмотря на улучшение самочувствия, Иванова признаётся: полностью вернуться к привычным ритуалам пока не может — резкие ароматы по-прежнему вызывают дискомфорт.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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