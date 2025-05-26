Возлюбленная Тимати раскрыла секреты борьбы с токсикозом: имбирь, мята и неожиданный помощник

Валентина Иванова, избранница рэпера Тимати, обрадовала подписчиков Telegram-канала новостью: мучительный токсикоз наконец отступил.
Она призналась, что сейчас чувствует прилив энергии, также её перестали раздражать запахи, хотя сладкие духи и масла для тела всё ещё под запретом.
В своём блоге Валя подробно рассказала, как боролась с тошнотой. Основными помощниками стали имбирный чай, вода с лимоном и мятой, а также мятные леденцы и сухарики.
В редких случаях, несмотря на "неполезность", она позволяла себе глоток Coca-Cola — газировка временно облегчала состояние.
"Постоянная тошнота выматывала: непонятно, от чего именно тебя мутит, а сил на день не оставалось", — пояснила Иванова.
Несмотря на улучшение самочувствия, Иванова признаётся: полностью вернуться к привычным ритуалам пока не может — резкие ароматы по-прежнему вызывают дискомфорт.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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