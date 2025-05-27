Григорий Лепс регистрирует новый товарный знак с забавным называнием

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс пытается получить разрешение на регистрацию товарного знака под названием "дядьГРИШ".

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Как сообщает Telegram-канал "СтарХита", Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака "дядьГРИШ".

Вероятно, Лепс готовится заняться неким бизнесом, заручившись собственной репутацией.

Поклонники народного артиста России предположили, что певец пытается заработать на свадьбу со своей 19-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Знакомые Лепса заявляли, что финансовые дела у артиста идут неважно, поэтому певец откладывает свой брак с юной невестой.

Ранее Аврора Киба раскрыла правду об отношениях с Лепсом, употребив слова абьюзер и манипулятор.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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