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Не Натан, а Наташка: Алёна Жигалова назвала Натана трусом

0:56
Шоу-бизнес

Журналистка Алёна Жигалова пристыдила рэпера Натана за его поведение в шоу "Сокровище императора".

Рэпер Натан
Фото: ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Алёна Жигалова раскритиковала рэпера Натана. На этот раз музыканту прилетело не за его любвеобильный характер, а за поступки иного рода.

Ведущей шоу "Алёна, блин" не понравилось, что артист не принял решение самостоятельно, а последовал указанию спортсмена Магомеда Исмаилова вручить ей чёрную метку.

Жигалова назвала рэпера трусом.

"Ты хоть раз в жизни прими решение своё, а не как тебе скажет Мага, как тебе скажет баба ещё какая-нибудь твоя очередная. Не Натан, а Наташка", — выразила своё негодование Алёна.

Ранее Алёна Жигалова признавалась, что влюбилась в Натана, однако он почти не оказывал ей знаки внимания, устраивая свидания с блогером Лерчек и певице Бьянкой.

Уточнения

Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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