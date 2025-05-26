Как с таким можно жить: Дана Борисова раскритиковала жениха Бородиной

Телеведущая Дана Борисова объяснила, чем ей не нравится жених Ксении Бородиной Николай Сердюков.
Дана Борисова резко высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной Николае Сердюкове.
"Как с таким вообще можно жить", — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".
Борисова подвергла сомнению умственные способности Сердюкова и посетовала на хамство звезды реалити-шоу, который соревнуется в проекте "Сокровище императора".
Дана считает, что Ксения Бородина неизменно отдаёт предпочтение мужчинам, которые становятся популярными благодаря ей и пополняют армию своих подписчиков в социальных сетях.
Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева раскритиковала жениха Бородиной.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.