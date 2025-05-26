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Как с таким можно жить: Дана Борисова раскритиковала жениха Бородиной

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова объяснила, чем ей не нравится жених Ксении Бородиной Николай Сердюков.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Дана Борисова резко высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной Николае Сердюкове.

"Как с таким вообще можно жить", — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".

Борисова подвергла сомнению умственные способности Сердюкова и посетовала на хамство звезды реалити-шоу, который соревнуется в проекте "Сокровище императора".

Дана считает, что Ксения Бородина неизменно отдаёт предпочтение мужчинам, которые становятся популярными благодаря ей и пополняют армию своих подписчиков в социальных сетях.

Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева раскритиковала жениха Бородиной.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как с таким можно жить: Дана Борисова раскритиковала жениха Бородиной
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