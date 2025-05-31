Деньги и слава не спасут: Леди Гага рассказала о борьбе с психическим заболеванием

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В откровенном интервью изданию Sette of Il Corriere della Sera Леди Гага поделилась личной историей борьбы с психическим заболеванием. Суперзвезда призналась, что пережила психоз, который на какое-то время оторвал её от реальности. Она подчеркнула, что успех и слава теряют всякое значение, когда речь идёт о благополучии.

Фото: flickr.com by marcen27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Леди Гага

"Мне потребовалось несколько лет упорной работы, чтобы вернуться к себе", — рассказала она.

Певица также поделилась, что встреча с её нынешним партнером Майклом Полански сыграла важную роль в её выздоровлении. Несмотря на то что певице уже было лучше, его слова о том, что она могла бы быть счастливее, заставили её задуматься. Гага призналась, что ей сложно говорить об этом периоде, так как она не хочет, чтобы её определяли болезнью и испытывает чувство стыда, хотя считает, что стыдиться нечего.

"Я просто хотела бы сказать следующее: всё может стать лучше. Это то, что произошло со мной, и я благодарна за это", — обратилась Гага ко всем, кто столкнулся с такой же проблемой.

В интервью также затронули тему творчества и сценических образов певицы. Гага рассказала о необходимости интегрировать сценический образ в повседневную жизнь, но "ответственным образом". Она отметила, что ей пришлось научиться примирять свою доброту со "свирепостью, жесткостью и интенсивностью", которые она проявляет на сцене.

"В прошлом я любила хаос, всегда жила на грани. Но теперь я горжусь тем, что стала гораздо более скучной", — призналась она.

Итальянские поклонники Леди Гаги смогут увидеть её вживую после семилетнего перерыва. Певица даст два концерта в Милане 19 и 20 октября в рамках тура "The MAYHEM Ball" в поддержку своего нового альбома.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



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