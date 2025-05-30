Билли Джоэл объявил об отмене концертов: легендарному исполнителю срочно требуется лечение

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Билли Джоэла с тревогой узнали о состоянии здоровья своего кумира. Обладатель пяти премий "Грэмми" вынужден взять перерыв в концертной деятельности из-за диагностированной у него гидроцефалии нормального давления (ГНД). Это заболевание, характерное для пожилых людей, связано с избыточным накоплением спинномозговой жидкости в головном мозге, что может негативно сказаться на слухе, зрении и координации.

Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Публика на концерте

К счастью, ГНД поддаётся лечению, а в некоторых случаях даже обратима. Сейчас 76-летний музыкант проходит курс физиотерапии и следует рекомендациям врачей, чтобы восстановить своё здоровье.

В заявлении, опубликованном представителями Джоэла, говорится о его благодарности за оказываемую медицинскую помощь и о его решимости поставить здоровье на первое место. Он также выразил признательность своим поклонникам за поддержку и надежду на скорейшее возвращение на сцену.

Уточнения

Гидроцефа́лия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» + κεφαλή «голова»), водя́нка головно́го мо́зга — заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате затруднения её перемещения от места секреции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.