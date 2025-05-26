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Заработков не хватает: почему Жанна Эппле вынуждена делить дом с сыном

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жанна Эппле, известная по ролям в сериалах "Бальзаковский возраст" и "Два холма", откровенно рассказала о своей семейной жизни.

Актриса Жанна Эппле и политик Георгий Жуков
Фото: commons.wikimedia.org by Nadezda surina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Жанна Эппле и политик Георгий Жуков

В интервью изданию "Леди.Mail" актриса призналась, что живёт вместе с младшим сыном Ефимом, его супругой Александрой и внуком Ермолаем. Причина совместного проживания — финансовые ограничения.

"Мы не можем позволить себе отдельное жильё. Заработков не хватает", — пояснила Эппле.

На вопрос о личной жизни артистка ответила честно: романтических отношений у неё нет. По её словам, ей достаточно того, что рядом есть семья и друзья, а мужчины она не ищет.

Главные качества, которые Жанна ценит в представителях сильного пола, — ум и доброта. При этом актриса не строит планов насчёт замужества: "Не загадываю. Живу сегодняшним днём".

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Эппле́ (род. 15 июля 1964 года, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2010).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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