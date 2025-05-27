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Меган Маркл против Vogue: как амбиции герцогини разбились о железную Анну Винтур

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Меган Маркл в 2022 году едва не спровоцировала конфликт с британским Vogue, потребовав исключительных условий для своей обложки.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

По данным Page Six, герцогиня Сассекская настаивала на "глобальном релизе" — её фото должны были одновременно украсить выпуски британского и американского изданий.

Однако главный редактор Эдвард Эннинфул уже забронировал сентябрьский номер для супермодели Линды Евангелисты, что сделало участие Меган невозможным.

Источники издания раскрыли: Маркл хотела тотального контроля над проектом — от выбора фотографа до финального монтажа.

"Никто, даже Бейонсе, не выдвигал таких условий", — заявил инсайдер.

Не получив поддержки редакции, Меган попыталась лично договориться с Анной Винтур, главным редактором американского Vogue, но та проигнорировала запрос.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast в США и ещё в 26 странах по всему миру международными подразделениями Condé Nast International и по лицензии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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