Всегда прекрасная: Софи Лорен впервые предстала перед публикой без макияжа

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Софи Лорен не побоялась предстать перед публикой без косметики.

Фото: Инстаграм Софи Лорен is licensed under public doman Актриса Софи Лорен

София Лорен, запечатленная в простоте повседневной жизни, появилась на некоторых снимках, размещенных в социальных сетях и быстро удаленных, что свидетельствует о том, что эта публичная демонстрация была непредвиденной и несогласованной.

На диване, в белой рубашке и кардигане, черных брюках, комбинация, которая является классикой моды. На голове повязан шарф, а на ногах обычные кроссовки. Это новая София Лорен, которую мы видим в своем доме в Женеве.

Особое внимание привлекает решение легендарной актрисы, символа итальянского кино, показать себя естественной. Возможно, приглашение Лорен принять свою жизнь такой, какая она есть, без украшений и искусственных приемов, принять то, что многим до сих пор страшно.

Изображение наполнено теплотой и радостью. София вновь доказывает, что даже в возрасте 90 лет она вечная дива, особенно когда показывает себя в своей самой человеческой ипостаси.

"Всегда прекрасная", — писали фолловеры под постом актрисы.

Девяностолетняя актриса стала первой актрисой, выигравшей в 1962 году "Оскар" за роль в фильме, снятом не на английском языке ("Чочара").

Уточнения

Софи́ Лоре́н правильнее София Ло́рен (Sophia Loren; настоящее имя — София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне, итал. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone; род. 20 сентября 1934, Рим) — итальянская киноактриса и певица.



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