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Тёмные тайны Олега Шепса: от Битвы экстрасенсов до обвинений в мошенничестве

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олег Шепс, победитель 21-го сезона "Битвы экстрасенсов", оказался в эпицентре скандала. Медиум, прославившийся как "светлый" маг, столкнулся с обвинениями в мошенничестве.

Олег Шепс
Фото: youtube.com by канал Evgenia Medvedeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олег Шепс

По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", несколько клиентов Шепса заявили, что он брал предоплату за услуги, но исчезал после получения денег.

Один из громких случаев связан с 19-летней Ксенией, которая перевела ему 35 тыс. рублей за помощь в критической ситуации. После оплаты Шепс перестал выходить на связь.

Девушка подала заявление в полицию, предоставив банковские выписки. Сам медиум отрицает причастность, заявляя: "Мошенники используют моё имя".

Ранее блогер Полина раскрыла детали сеанса с Шепсом: экстрасенс озвучил общие факты из её биографии, но на вопросы о будущем ответил уклончиво. Поклонники в шоке: ещё в 2024 году Шепс планировал выпуск книги и одежды, позиционируя себя как "помощника людей".

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское антинаучное телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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