Меган Маркл не собирается прощаться с титулом: монетизирует монархию

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Пять лет назад принц Гарри и Меган Маркл заявили о выходе из королевской семьи, пообещав "простую жизнь" вдали от дворцовых условностей.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Однако вместо исчезновения из публичного поля пара развернула масштабную медиакампанию: документальные фильмы на Netflix, интервью-разоблачения и мемуары. Как пишет "Петербург2", королевский статус остаётся их главным козырем даже после лишения титулов.

По данным источников, Меган настаивает, чтобы в неформальном общении её называли герцогиней, а в соцсетях поклонники заметили её рукописный герб, созданный Виндзорами перед свадьбой. Эксперты отмечают: без привязки к монархии проекты Сассексов теряют ценность.

"Их бренд — это бунт против короны, но продаётся он только благодаря короне", — комментирует The Telegraph.

Несмотря на запрет Букингемского дворца использовать королевские привилегии, пара продолжает зарабатывать на своей истории. Последний пример — слухи о перезаключении контракта с Netflix на 50 млн долларов.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



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