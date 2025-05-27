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Наконец закончилась гегемония: Юрий Лоза высказался о проигрыше Зенита

0:58
Шоу-бизнес

Певца Юрия Лозу порадовала победа "Краснодара" в чемпионате России  по футболу, где он занял место выше "Зенита".

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Юрий Лоза уверен, что проигрыш "Зенита" был закономерным.

"Вот наконец, и закончилась гегемония "Зенита" в нашем футболе. Она бы ещё в прошлом году сдулась, но тогда "Динамо" не смогло отстоять хотя бы скромную ничейку с тем же "Краснодаром", — написала певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" выразил убеждённость в том, что огромные бюджеты не могут заставить легионеров играть лучше.

Лоза обратил внимание на то, что представителям Санкт-Петербурга не хватило всего одного очка до победы.

"Того самого, который отобрал у них Артём Дзюба", — объяснил артист.

Певец считает, что стране надоел чемпион, который "может купить всё, кроме уважения". 

Ранее Юрий Лоза поздравил ФК "Зенит" с победой.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008 и Суперкубка УЕФА 2008.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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