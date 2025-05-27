Певца Юрия Лозу порадовала победа "Краснодара" в чемпионате России по футболу, где он занял место выше "Зенита".
Юрий Лоза уверен, что проигрыш "Зенита" был закономерным.
"Вот наконец, и закончилась гегемония "Зенита" в нашем футболе. Она бы ещё в прошлом году сдулась, но тогда "Динамо" не смогло отстоять хотя бы скромную ничейку с тем же "Краснодаром", — написала певец в своём Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита "Плот" выразил убеждённость в том, что огромные бюджеты не могут заставить легионеров играть лучше.
Лоза обратил внимание на то, что представителям Санкт-Петербурга не хватило всего одного очка до победы.
"Того самого, который отобрал у них Артём Дзюба", — объяснил артист.
Певец считает, что стране надоел чемпион, который "может купить всё, кроме уважения".
Ранее Юрий Лоза поздравил ФК "Зенит" с победой.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008 и Суперкубка УЕФА 2008.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.