Я опешила: Мария Погребняк рассказала о жалобах сына на детскую травму

Блогер Мария Погребняк выслушала претензии сына, который заявил, что получил психологическую травму в детстве.
Мария Погребняк с удивлением выслушала заявление сына Артёма, который объяснил, что не любит совершать покупки, так как в детстве якобы получил психологическую травму в процессе шопинга.
Суть претензии заключается в том, что Мария таскала с собой за покупками сыновей, однако она не учитывала желания мальчиков посетить те магазины, которые интересуют их.
"Модная сейчас тема", — отметила Мария.
Блогер считает, что каждая "царапина" на психике воспринимается человеком как травма.
"И знаете, я сначала опешила", — призналась она.
Погребняк объяснила, что сейчас родители стали осознанными и стараются не навредить хрупкому внутреннему миру ребёнка.
Погребняк рассказала, что неизвестно, что именно может отложиться на психике ребёнка. Она призвала родителей любить своих детей, а не душить их контролем.
Ранее бывший муж Марии Погребняк Павел Погребняк отругал бывшую жену за неправильно воспитание детей.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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