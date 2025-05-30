Я опешила: Мария Погребняк рассказала о жалобах сына на детскую травму

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Блогер Мария Погребняк выслушала претензии сына, который заявил, что получил психологическую травму в детстве.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк с удивлением выслушала заявление сына Артёма, который объяснил, что не любит совершать покупки, так как в детстве якобы получил психологическую травму в процессе шопинга.

Суть претензии заключается в том, что Мария таскала с собой за покупками сыновей, однако она не учитывала желания мальчиков посетить те магазины, которые интересуют их.

"Модная сейчас тема", — отметила Мария.

Блогер считает, что каждая "царапина" на психике воспринимается человеком как травма.

"И знаете, я сначала опешила", — призналась она.

Погребняк объяснила, что сейчас родители стали осознанными и стараются не навредить хрупкому внутреннему миру ребёнка.

Погребняк рассказала, что неизвестно, что именно может отложиться на психике ребёнка. Она призвала родителей любить своих детей, а не душить их контролем.

Ранее бывший муж Марии Погребняк Павел Погребняк отругал бывшую жену за неправильно воспитание детей.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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