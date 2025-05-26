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Сходил за хлебушком: Садальский об избиении актёра Устюгова в магазине Дикси

0:52
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поведал о конфликте актёра Владимира Устюгова с кассиром магазина "Дикси". Инцидент закончился дракой.

у кассы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
у кассы

Станислав Садальский рассказал историю, которая приключилась с актёром Владимиром Устюговым в сетевом супермаркете.

"Сходил в магазин за хлебушком", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР объяснил, что поход в магазин "Дикси" завершился для Устюгова травмой ноги и тем, что ему разбили телефон.

"Один из кассиров отказался пробивать мой товар, покрыл меня матом и стал выгонять из магазина. После того, как я выключил камеру, он напал на меня", — пересказал рассказ Устюгова Садальский.

Пострадавший актёр обратился за экстренной медицинской помощью и написал заявление в полицию.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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