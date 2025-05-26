Есть, что рассказать: Василиса Володина ответила на обвинения Гузеевой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина отреагировала на нападки экс-коллеги по шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой.

Фото: ВК-аккаунт Василисы Володиной is licensed under public doman Астролог Василиса Володина

Василиса Володина не прошла мимо обвинения Ларисы Гузеевой, которая назвала астролога шкурой за то, что она отказалась сниматься в шоу "Давай поженимся" в период пандемии коронавируса.

После якобы Гузеева настояла на том, что Володиной не позволили вернуться к съёмкам телепередачи.

Володина проанализировала эмоции бывшей соведущей. Она считает, что Гузееву мучает обида, которая, по мнению Василисы, является детской эмоцией.

Астролог отметила, что у неё тоже есть своя версия конфликта, однако она не хочет её озвучивать.

"Но у меня тоже есть, что рассказать, если что. Но я как вежливый человек просто не вижу в этом смысла. Зачем?" — выразила своё мнение Володина на презентации анимационного фильма "Нэчжа побеждает царя драконов".

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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