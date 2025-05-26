Неловко за донну Розу: Водонаева высмеяла образ Лены Лениной

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Звезде "Дома-2" Алёне Водонаевой образ светской львицы Лены Лениной показался косплеем персонажа советской комедии.

Фото: Инстаграм Лены Лениной is licensed under public doman Светская львица Лена Ленина

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях фото со встречи Лены Лениной и модели Лены Перминой с женихом Тарасом Романовым.

Лена Ленина предстала с огромной шевелюрой на голове. Водонаева предположила, что образ Лениной смутил Перминову.

"Лене Перминовой так неловко за донну Розу д'Альвадорес", — написала под кадрами Водонаева.

Алёна считает, что Лениной следовало бы представиться молодому поклоннику Перминовой словами из фильма "Здравствуйте, я ваша тётя", где персонаж заявлял, что в Бразилии водится много диких обезьян.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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