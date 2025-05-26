Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад на кушетке психотерапевта: Европе выписана историческая терапия
Даже дешёвый ламинат заиграет по-новому — если выложить его так
Август лидирует: стало известно, какие направления москвичи выбирают для лета
Хельсинский акт-2: Россия выдала план спасения Европы от хаоса
Adidas пошёл дальше — и теперь это носит ваша собака
Симоньян — об уехавших россиянах: их расчёт провалился, возврата нет
Прекращай бояться: 6 способов остановить панику, когда кажется, что всё кончено
Кроватка смерти: отец случайно чуть не сжег своего трехнедельного сына
Санкции убьют Европу: что будет, если отказаться от российского топлива, Венгрия бьет тревогу

Неловко за донну Розу: Водонаева высмеяла образ Лены Лениной

0:46
Шоу-бизнес

Звезде "Дома-2" Алёне Водонаевой образ светской львицы Лены Лениной показался косплеем персонажа советской комедии.

Светская львица Лена Ленина
Фото: Инстаграм Лены Лениной is licensed under public doman
Светская львица Лена Ленина

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях фото со встречи Лены Лениной и модели Лены Перминой с женихом Тарасом Романовым.

Лена Ленина предстала с огромной шевелюрой на голове. Водонаева предположила, что образ Лениной смутил Перминову.

"Лене Перминовой так неловко за донну Розу д'Альвадорес", — написала под кадрами Водонаева.

Алёна считает, что Лениной следовало бы представиться молодому поклоннику Перминовой словами из фильма "Здравствуйте, я ваша тётя", где персонаж заявлял, что в Бразилии водится много диких обезьян.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Домашние животные
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Последние материалы
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией
Запад на кушетке психотерапевта: Европе выписана историческая терапия
Даже дешёвый ламинат заиграет по-новому — если выложить его так
Август лидирует: стало известно, какие направления москвичи выбирают для лета
Хельсинский акт-2: Россия выдала план спасения Европы от хаоса
Adidas пошёл дальше — и теперь это носит ваша собака
Маневр, которого не выдерживает НАТО: что скрывают траектории «Искандера»
Симоньян — об уехавших россиянах: их расчёт провалился, возврата нет
Прекращай бояться: 6 способов остановить панику, когда кажется, что всё кончено
Кроватка смерти: отец случайно чуть не сжег своего трехнедельного сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.