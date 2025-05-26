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Собчак поиронизировала над новыми фото Ивана Урганта

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак оценила необычную фотосессию телеведущего Ивана Урганта.

Телеведущий Иван Ургант
Фото: Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman
Телеведущий Иван Ургант

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях фото в необычном антураже. Шоумен попозировал в избушке, похожей на логово Бабы Яги. Звезда ТВ принимал гламурные позы на фоне русской печи, старинной утвари и паутины.

"Редкие минуты досуга", — написал под фото шоумен.

Мимо контента Урганта не прошла Ксения Собчак.

"Всё-таки случайные фото — самые лучшие, скажи?" — обратилась к Урганту Ксения под его постом.

Ранее Ксения Собчак поиронизировала на платьем певицы Анны Плетнёвой. Журналистка назвала наряд экс-солистки группы "Винтаж" "деменцией".

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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