Инфантильные тётки: Собчак сделала обзор на модные игрушки Лабубу

Ксения Собчак в непечатных выражениях оценила подаренную ей игрушку Лабубу.
Ксения Собчак не прошла мимо тренда вешать на сумки игрушки Лабубу. Видео с обзором на модный аксессуар изобиловало цензурированным сигналом, так как журналистка часто использовала нецензурную лексику.
"Говорят, что это какой-то фантастический какой-то Лабабу", — объяснила она, разворачивая коробку с игрушкой.
Собчак отметила, что она не любит быть как все, поэтому она не поддалась тренду обвешиваться странными игрушками.
Ей попалась игрушка, запечатанная в банку из-под "Кока-колы".
"Вот вы серьёзно? Вот это типа модно и красиво? Вы предлагаете эту …… вешать на мою красавицу? Никогда в жизни", — заявила Ксения.
Она призвала вдуматься в то, что "тётки за сорок" стали инфантильными.
"Если вам даже 30. Это уровень инфантильности", — выразила свою точку зрения Собчак.
Тренду поддались Татьяна Брухунова, Ксения Бородина, а блогер Оксана Самойлова высмеяла людей, которым по вкусу необычный аксессуар.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения.
Игру́шка — предметы для игры.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.