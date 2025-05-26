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Инфантильные тётки: Собчак сделала обзор на модные игрушки Лабубу

1:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в непечатных выражениях оценила подаренную ей игрушку Лабубу.

Журналистка Ксения Собчак и жена Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак и жена Петросяна Татьяна Брухунова

Ксения Собчак не прошла мимо тренда вешать на сумки игрушки Лабубу. Видео с обзором на модный аксессуар изобиловало цензурированным сигналом, так как журналистка часто использовала нецензурную лексику.

"Говорят, что это какой-то фантастический какой-то Лабабу", — объяснила она, разворачивая коробку с игрушкой.

Собчак отметила, что она не любит быть как все, поэтому она не поддалась тренду обвешиваться странными игрушками.

Ей попалась игрушка, запечатанная в банку из-под "Кока-колы".

"Вот вы серьёзно? Вот это типа модно и красиво? Вы предлагаете эту …… вешать на мою красавицу? Никогда в жизни", — заявила Ксения.

Она призвала вдуматься в то, что "тётки за сорок" стали инфантильными.

"Если вам даже 30. Это уровень инфантильности", — выразила свою точку зрения Собчак.

Тренду поддались Татьяна Брухунова, Ксения Бородина, а блогер Оксана Самойлова высмеяла людей, которым по вкусу необычный аксессуар. 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения.

Игру́шка — предметы для игры.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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