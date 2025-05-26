Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи

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Поэт-песенник Илья Резник высказался о неутешительном состоянии здоровья певицы Эдиты Пьехи.

Фото: ВК-аккаунт Эдиты Пьеха is licensed under public doman Певица Эдита Пьеха

Илья Резник рассказал о том, как сейчас живёт сейчас 87-летняя Эдита Пьеха. В данный момент легенда отечественной эстрады проживает в загородном доме под Санкт-Петербургом.

"Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у неё всё хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких", — объяснил сочинитель песен.

Он назвал Эдиту Пьеху одной из самых благодарных артисток России.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал, как его перепутали со знаменитой бабушкой.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).



Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).



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