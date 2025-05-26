Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи

Поэт-песенник Илья Резник высказался о неутешительном состоянии здоровья певицы Эдиты Пьехи.
Илья Резник рассказал о том, как сейчас живёт сейчас 87-летняя Эдита Пьеха. В данный момент легенда отечественной эстрады проживает в загородном доме под Санкт-Петербургом.
"Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у неё всё хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких", — объяснил сочинитель песен.
Он назвал Эдиту Пьеху одной из самых благодарных артисток России.
Ранее певец Стас Пьеха рассказал, как его перепутали со знаменитой бабушкой.
Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).
Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).
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