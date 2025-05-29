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Филипп Киркоров воссоединяет родителей: неожиданный шаг после их смерти

0:53
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров намерен воссоединить своих родителей после смерти. Артист планирует перевезти прах своей матери в Москву, чтобы она покоилась рядом с отцом Бедросом Киркоровым. Об этом певец поделился в интервью программе "Однажды…" на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Сейчас Киркоров занимается оформлением необходимых документов для осуществления перезахоронения.

"Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой", — заявил Филипп.

Ранее исполнитель хита "Зайка моя" рассказал, что незадолго до смерти у него состоялся душевный разговор с отцом. Бедрос Киркоров просил его жить полной жизнью, радоваться, любить и ни в коем случае не отменять концерты. По словам Филиппа, отец уже тогда понимал, что скоро покинет этот мир.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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