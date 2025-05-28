Семь тысяч за откровенность: как брат Милохина решил заработать на горячем контенте

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В то время как Даня Милохин взлетел на вершину TikTok и вошёл в список самых богатых блогеров по версии Forbes, его брат Илья искал свой путь к успеху в интернете. Он пробовал себя в разных ролях: от сексолога, дающего платные консультации по интимным вопросам, до астропсихолога, предлагающего прогнозы и анализ души.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клавиатура

Однако, похоже, ни одна из этих ниш не принесла желаемого дохода. В итоге Илья решил пойти по пути создания контента с сексуальным подтекстом. Он начал публиковать видео, где демонстрирует своё обнаженное тело, используя различные обмазывания и поглаживания. Кроме того, он предложил подписчикам покупать его эротические фотографии, установив цену в две тысячи рублей за штуку, а за более откровенный контент просил семь тысяч.

Но такая смена деятельности не вызвала восторга у публики. Многие пользователи Сети отреагировали критически, оставляя комментарии о том, что Илье самому следовало бы доплачивать, чтобы никто не видел его контент, и выражая сомнения в долгосрочности такого способа заработка. Они отмечали, что это лёгкий, но сомнительный путь к успеху, и намекали на отсутствие у блогера других способов заработка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.



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