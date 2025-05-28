Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Кровавая бойня в Иркутской области: подросток зарезал сверстников на празднике
Тревел-блогер ошеломлён: как русский язык изменил азиатские курорты
Беня — мой пассажир: Екатерина Волкова придумала необычный способ борьбы со скукой за рулём
Неизвестный герой Новосибирска: как советский лейтенант стал национальным героем Северной Кореи.
Производители меняют стратегию: что будет с ценами на картофель этим летом?
Явился с того света: невероятная история спасения на войне
Богатый урожай или мешок мелочи: что делать с цветками картофеля
Питание, которое расслабляет сосуды: эффект доказан

Семь тысяч за откровенность: как брат Милохина решил заработать на горячем контенте

1:23
Шоу-бизнес

В то время как Даня Милохин взлетел на вершину TikTok и вошёл в список самых богатых блогеров по версии Forbes, его брат Илья искал свой путь к успеху в интернете. Он пробовал себя в разных ролях: от сексолога, дающего платные консультации по интимным вопросам, до астропсихолога, предлагающего прогнозы и анализ души.

Клавиатура
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура

Однако, похоже, ни одна из этих ниш не принесла желаемого дохода. В итоге Илья решил пойти по пути создания контента с сексуальным подтекстом. Он начал публиковать видео, где демонстрирует своё обнаженное тело, используя различные обмазывания и поглаживания. Кроме того, он предложил подписчикам покупать его эротические фотографии, установив цену в две тысячи рублей за штуку, а за более откровенный контент просил семь тысяч.

Но такая смена деятельности не вызвала восторга у публики. Многие пользователи Сети отреагировали критически, оставляя комментарии о том, что Илье самому следовало бы доплачивать, чтобы никто не видел его контент, и выражая сомнения в долгосрочности такого способа заработка. Они отмечали, что это лёгкий, но сомнительный путь к успеху, и намекали на отсутствие у блогера других способов заработка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Авто
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Последние материалы
Бальзак и чужестранка: любовь за полгода до смерти
Производители меняют стратегию: что будет с ценами на картофель этим летом?
Явился с того света: невероятная история спасения на войне
Семь тысяч за откровенность: как брат Милохина решил заработать на горячем контенте
Богатый урожай или мешок мелочи: что делать с цветками картофеля
Питание, которое расслабляет сосуды: эффект доказан
Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО
Светлые волосы без драмы: секрет градиента, который делает лицо моложе
Вашингтон теряет терпение: как один шаг Кремля может перечеркнуть всё
В Лас-Вегасе стартует Олимпиада на стероидах — турнир, который разрушит привычный спорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.