Боже мой, откуда такая информация? Киркоров заявил, что не планирует третьего ребёнка — только одно заставит певца передумать

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В недавнем выпуске программы "Однажды..." Филипп Киркоров развеял домыслы о возможном пополнении в его семье. Артист подчеркнул, что сейчас всё его внимание сосредоточено на воспитании Аллы-Виктории и Мартина, которые вступили в сложный подростковый период.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

"Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13—14 лет", — отметил артист.

При этом Киркоров не исключил возможности стать отцом в будущем, но подчеркнул, что это будет возможно, только если он повстречает женщину, которую полюбит и которая ответит ему взаимностью.

Напомним, что у Филиппа Бедросовича двое детей, рождённых суррогатной матерью. Он гордится их самостоятельностью и стремлением к заработку. Дочь артиста Алла-Виктория активно развивает свой блог, радуя подписчиков юмористическими видео о своём знаменитом отце.

Ранее Алла-Виктория жёстко раскритиковала Аллу Пугачёву, заявив, что певица не дала своим детям счастливого детства, а только заставляла их часами напролёт заниматься музыкой.

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