Чудом вытащили с того света: певец Шура чуть не простился с жизнью из-за желания быть красивым

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный исполнитель Шура поделился шокирующей историей о том, как чуть не лишился жизни, пытаясь сбросить вес с помощью модных инъекций. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" он признался, что уже несколько месяцев прибегает к этому методу. Однако, по словам артиста, его неосторожность чуть не привела к трагедии.

Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Оказывается, во время первого применения Шура допустил серьёзную ошибку, введя себе дозу, предназначенную для целого месяца. Он перепутал шприцы и не разобрался в правильной дозировке.

"Теперь ещё сложнее — уколы для похудения. Не будем называть их, но я их делаю. Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь! Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!" — вспомнил исполнитель.

Также он рассказал, каким эффектом обладает это средство: благодаря ему у человека полностью отбивается аппетит, что и приводит к впечатляющему снижению веса.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



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