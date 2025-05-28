Обед с Анжелиной Джоли и не только: что ещё рассказала Ксения Собчак о Каннском кинофестивале?

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем Telegram-канале Ксения Собчак поделилась впечатлениями от Каннского кинофестиваля 2025 года. Она рассказала, что ей посчастливилось пообедать с самой Анжелиной Джоли.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Кроме того, журналистка упомянула о встрече с Кириллом Серебренниковым, которого поздравила с получением ордена Почётного легиона. По словам Собчак, их беседа о европейском театре затянулась до поздней ночи.

Ксения призналась, что май, когда проходит Каннский фестиваль, — её любимое время года. Однако, по её мнению, в этом году атмосфера мероприятия заметно изменилась.

Собчак отметила, что политическая повестка и общая ситуация в мире затмили собой традиционную для фестиваля атмосферу свободы и новаторства в искусстве. Ксения выразила сожаление, что политика стала доминировать даже в таком творческом пространстве, и сравнила это с неизбежностью глобального потепления. Фестиваль проходил с 13 по 24 мая.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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