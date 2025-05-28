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Удушающая любовь? Макарский контролирует каждый вздох жены — вот что об этом думает психолог

1:36
Шоу-бизнес

Антон и Виктория Макарские во всех своих интервью говорят о том, что они очень счастливая и гармоничная пара, однако у некоторых подписчиков вызывают вопросы отдельные моменты из жизни знаменитых супругов. Так, недавно в Сети завирусилось старое видео — отрывок из передачи Юлии Меньшовой, берущей интервью у Макарских.

Антон и Виктория Макарские
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Антон и Виктория Макарские

Антон сказал, что полностью отвечает за всё, что делает его жена, а на вопрос, позволяет ли он ей выбирать косметику, Виктория ответила, что перед началом съёмок он вытер ей губы салфеткой.

"А не надо красить мою жену в моё отсутствие", — тут же резюмировал Макарский.

Также выяснилось, что под контролем Макарского каждый шаг его жены, в том числе денежные траты. Кроме того, у неё нет подруг. Когда Виктория открыто сказала, что у них в семье домострой, Антон стал возражать и сказал, что, раз они общаются и всё обсуждают, значит, ни о каком домострое речи не идёт.

"Попытки установить ''домострой'' и контролировать жизнь жены могут быть интерпретированы как отражение неуверенности и страха. Психологически такое поведение часто связано со стремлением к власти и контролю, что может свидетельствовать о глубоких неразрешённых внутренних конфликтах. Важно понимать, что здоровые отношения базируются на равенстве, уважении и поддержке, а не на доминировании одного партнёра над другим", — рассказала психолог Александра Миллер порталу Woman.ru.

Уточнения

Анто́н Алекса́ндрович Мака́рский (род. 26 ноября 1975, Пенза, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, певец (тенор).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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