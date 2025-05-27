Эверест — это только начало: Виктория Боня строит ещё более опасные планы на следующее лето

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, известная телеведущая, а в последнее время и страстная любительница экстремальных видов спорта, совершила восхождение на Эверест. Покорение высочайшей вершины мира стало для неё серьезным испытанием, омрачённым трагическими событиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Боня рассказала о многочисленных трудностях и опасностях, с которыми столкнулись альпинисты, и о высокой цене, которую некоторым пришлось заплатить за свою мечту. Она с горечью отметила, что путь к вершине усеян телами погибших и каждый день приносит новые трагические известия.

Не успев толком отдохнуть после сложнейшего восхождения, Виктория уже строит планы на будущее. Её следующая цель — гора К2, расположенная в Пакистане, известная своим суровым характером. Эта гора ещё более неприступная, чем Эверест, и считающаяся самой опасной в мире, но Боне только в радость такие сложности. Звезда призналась, что подготовка к этой экспедиции, запланированной на следующее лето, начнётся незамедлительно.

Она подчеркнула, что К2 — гора, требующая особого мастерства и выносливости, и именно такие технически сложные восхождения приносят ей наибольшее удовольствие и заряд энергии.

"Все мужчины её боятся… Готовиться буду уже сейчас, заранее, потому что она очень техническая. Я вообще очень люблю технические горы, горы, где нужно лезть… Многие отмечают, что на вершине я бодрая. Все там полумёртвые, а я бодрая. Это потому, что для меня, когда я набираю высоту и лезу, это заряд прям", — сообщила Виктория в личном блоге.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.