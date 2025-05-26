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Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка?

1:29
Шоу-бизнес

Известный музыкальный критик Сергей Соседов встретил свой 57-й день рождения без шумных вечеринок и подарков. Как он признался в интервью mk.ru, пышные торжества для него давно потеряли актуальность. По словам Соседова, он перестал видеть смысл в праздновании дней рождения после 30 лет, находя их однообразными. Точно так же он относится к Новому году: лишь в детстве этот праздник нёс в себе ауру волшебства, а с годами превратился в выполнение одних и тех же надоевших ритуалов.

Праздничный стол
Фото: commons.wikimedia.org by ZUFAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Праздничный стол

В этот раз Сергей не захотел устраивать праздничные мероприятия в честь дня рождения ещё и потому, что у него на первом месте была работа. Из-за неё Соседов даже забыл про то, что 23 мая могло бы стать для него особенной датой. Даже традиционного подарка от мамы, обычно радующей его новыми рубашками, в этот раз не последовало. Сам Сергей, по его словам, вспомнил о своём дне рождения лишь поздней ночью, когда вернулся домой и начал получать поздравления.

Несмотря на отказ от празднования, Соседов был тронут огромным количеством поздравлений, поступивших по телефону и в социальных сетях. Он признался, что ещё не успел ответить на все сообщения.

Что касается возраста, критик философски относится к цифрам в паспорте, признавая, что годы берут своё.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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