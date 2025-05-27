Семейные тайны Шуры: как криминальное прошлое отчима стало причиной вражды с матерью

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шура признался, что долгие годы жил в ссоре с матерью из-за того, что у них были разные мнения о её избраннике. Мать Шуры связалась с мужчиной, которого её сын не мог терпеть по объективным причинам. Это была не ревность и не эгоизм. У Шуры действительно был серьёзный повод опасаться этой связи.

Фото: flickr.com by Ian Mackenzie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лёд

По словам Шуры, его неприязнь к новому отчиму, человеку с криминальным прошлым, стала отправной точкой в разладе с матерью. Он признался Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", что не смог смириться с выбором матери и подозревал неладное.

Ситуация усугубилась, когда Шура узнал о случаях домашнего насилия в новых отношениях матери. После смерти бабушки отношения между Шурой и матерью окончательно испортились. Певец утверждает, что мать избегала его из-за постоянного внимания камер.

К счастью, со временем Шура и его мать смогли преодолеть разногласия и восстановить связь. Сейчас они ежедневно созваниваются, что свидетельствует о потеплении в их отношениях.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



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