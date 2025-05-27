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Секреты безумной любви: Татьяна Овсиенко честно рассказала о романе с женатым мужчиной

1:37
Шоу-бизнес

В откровенном интервью Татьяна Овсиенко поделилась подробностями своих длительных отношений с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица призналась, что их роман, продлившийся 17 лет, начался неожиданно для неё самой.

Татьяна Овсиенко
Фото: commons.wikimedia.org by Mariia Kuzovleva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татьяна Овсиенко

Овсиенко рассказала о своих ощущениях в роли любовницы, подчеркнув, что её не волновал статус Меркулова, поскольку она сама была свободна. Она не ожидала от себя такого поступка, но оказалась той женщиной, для которой не становится препятствием наличие жены у любимого мужчины.

Певица описала свои отношения с Меркуловым как безумную страсть, признавшись, что поначалу не планировала ничего серьёзного, однако со временем их общение становилось всё более личным и душевным, и певица поняла, что влюбляется.

"Страсть безбашенная… Ну, хорошо мне сейчас и хорошо. Его право решать. Но, конечно, это продлилось недолго. Я понимала, что всё затягивается. Думала: "Побуду недельку и улечу". Мы стали созваниваться всё чаще, всё дольше разговаривать на личные, душевные темы… Чуть-чуть сносило крышу", — рассказала Татьяна в шоу FameTime TV.

Несмотря на осознание того, что у Меркулова была семья, Овсиенко не смогла противиться своим чувствам. Она призналась, что пыталась отдалиться, но безуспешно. Любовь взяла верх над разумом, и Татьяна бросилась в неё с головой, хоть и встречалась с Александром не так часто, как ей бы этого хотелось.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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