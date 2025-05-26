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Шнуров возвращает в 90-е: новая песня Жигули — окунитесь в эпоху любви и ностальгии

1:08
Шоу-бизнес

Новая песня от эпатажной группы Сергея Шнурова "Ленинград" посвящена ностальгии по бурной декаде 90-х и всепоглощающей любви.

Сергей Шнуров
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сергей Шнуров

Пресс-служба коллектива сообщила о выходе трека "Жигули", в котором, по словам лидера "Ленинграда", отражено мимолётное желание вернуться в прошлое, к искренним чувствам и временам, когда "Жигули" были символом достатка и мечтой многих.

"Всё имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но всё равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви ещё согревал душу. Когда взгляды ещё не были холодны, как хрустальные бокалы с шампанским", — приводит слова Шнурова ТАСС.

Шнуров видит в этой машине своеобразную "машину времени", способную перенести слушателя в эпоху, полную контрастов. Музыканты надеются, что их совместная работа с группой "Зоя" завоюет сердца слушателей и станет настоящим народным хитом.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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