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Алла-Виктория шокировала заявлением: дочь Киркорова сказала нечто страшное про детей Пугачёвой

1:08
Шоу-бизнес

В онлайн-дискуссии разгорелся спор о воспитании детей знаменитостей. 13-летняя Алла-Виктория Киркорова, дочь известного российского артиста, вступила в полемику с критиками в TikTok, которые сравнивали её с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Пользователи Сети упрекали девочку в излишней свободе поведения, приводя в пример воспитание детей бывшей жены её отца. В ответ на это Алла-Виктория заявила, что, в отличие от детей Пугачёвой, её детство было счастливым и свободным от принуждения. Она подчеркнула, что не считает многочасовые занятия музыкой залогом счастливого детства.

Ранее Филипп Киркоров рассказывал о своих методах воспитания детей. Поп-король утверждал, что специально отправил наследников учиться в Дубай, чтобы они с ранних лет приучались к самостоятельности. Также Киркоров признавался, что награждает детей деньгами за то, что они делают по хозяйству. Таким образом он хочет приучить их к труду и стремлению работать.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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