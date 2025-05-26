Алла-Виктория шокировала заявлением: дочь Киркорова сказала нечто страшное про детей Пугачёвой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В онлайн-дискуссии разгорелся спор о воспитании детей знаменитостей. 13-летняя Алла-Виктория Киркорова, дочь известного российского артиста, вступила в полемику с критиками в TikTok, которые сравнивали её с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Пользователи Сети упрекали девочку в излишней свободе поведения, приводя в пример воспитание детей бывшей жены её отца. В ответ на это Алла-Виктория заявила, что, в отличие от детей Пугачёвой, её детство было счастливым и свободным от принуждения. Она подчеркнула, что не считает многочасовые занятия музыкой залогом счастливого детства.

Ранее Филипп Киркоров рассказывал о своих методах воспитания детей. Поп-король утверждал, что специально отправил наследников учиться в Дубай, чтобы они с ранних лет приучались к самостоятельности. Также Киркоров признавался, что награждает детей деньгами за то, что они делают по хозяйству. Таким образом он хочет приучить их к труду и стремлению работать.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.