Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный десерт с побочкой: чем опасны финики при регулярном употреблении
Вроде как совсем обычный фрукт, но с давлением делает невозможное
Сад с интеллектом: автополив для ленивых и продвинутых — с этими гаджетами это возможно
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд

Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз

1:11
Шоу-бизнес

По возвращении в родной Татарстан певица Алсу порадовала жителей Нижнекамска концертом под открытым небом. Среди множества ярких моментов вечера один эпизод особенно запомнился и певице, и её поклонникам.

Публика на концерте
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Публика на концерте

Во время перерыва между песнями к сцене подъехала женщина с дочкой Азалией, передвигающейся на инвалидной коляске. Алсу, заметив юную поклонницу, не осталась в стороне. Она подошла к краю сцены, чтобы лично поприветствовать девочку, и когда та протянула руку, Алсу наклонилась, с нежностью её взяла и произнесла трогательные слова.

«Азалия, красоточка моя! Я пою её для тебя, моё солнышко», — обратилась Алсу к юной зрительнице.

Начав исполнять следующую композицию, Алсу была настолько тронута встречей, что не смогла сдержать эмоций. Зрители заметили, как она украдкой смахнула слезу, и были растроганы искренностью и вниманием звезды к своей поклоннице. Этот момент стал одним из самых душевных и запоминающихся событий вечера.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Сводка с фронта: на фронте массово пропадают боевики ВСУ, продолжаются массированные удары по Украине Дмитрий Плотников Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Вроде как совсем обычный фрукт, но с давлением делает невозможное
Сад с интеллектом: автополив для ленивых и продвинутых — с этими гаджетами это возможно
Сводка с фронта: на фронте массово пропадают боевики ВСУ, продолжаются массированные удары по Украине
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.