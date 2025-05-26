Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По возвращении в родной Татарстан певица Алсу порадовала жителей Нижнекамска концертом под открытым небом. Среди множества ярких моментов вечера один эпизод особенно запомнился и певице, и её поклонникам.

Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Публика на концерте

Во время перерыва между песнями к сцене подъехала женщина с дочкой Азалией, передвигающейся на инвалидной коляске. Алсу, заметив юную поклонницу, не осталась в стороне. Она подошла к краю сцены, чтобы лично поприветствовать девочку, и когда та протянула руку, Алсу наклонилась, с нежностью её взяла и произнесла трогательные слова.

«Азалия, красоточка моя! Я пою её для тебя, моё солнышко», — обратилась Алсу к юной зрительнице.

Начав исполнять следующую композицию, Алсу была настолько тронута встречей, что не смогла сдержать эмоций. Зрители заметили, как она украдкой смахнула слезу, и были растроганы искренностью и вниманием звезды к своей поклоннице. Этот момент стал одним из самых душевных и запоминающихся событий вечера.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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