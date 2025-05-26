Друзья остались в прошлом: Анна Asti раскрыла правду о жизни без близких отношений

Анна Asti поделилась печальным откровением о том, что она одинока в этой жизни. Впрочем, по словам Анны можно понять, что она привыкла к такому положению и оно её полностью устраивает.
Анна призналась, что все её друзья остались в прошлом и теперь ей не с кем поговорить о сокровенном. Что касается психологов, к ним знаменитость не считает нужным обращаться. Она без посторонней помощи заботится о своём ментальном здоровье.
"Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей и психологов — ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Не хочется посвящать себя кому-то. Нужно стараться помогать себе самостоятельно", — рассказала исполнительница.
Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.