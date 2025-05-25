Ваня Усович стал отцом во второй раз: подписчики уверены, что правильно угадали пол новорождённого

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье комика Вани Усовича пополнение! Во второй раз он стал отцом. Об этом сообщила жена стендапера Анастасия в личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плюшевый мишка

Анастасия растрогала подписчиков милым фото, на котором видно, с какой радостью старший сын воспринял появление на свет братика или сестрички. Мальчик склонился над кроваткой и с нежностью поцеловал малыша в носик. Пол и имя второго ребёнка пара пока держит в секрете, но внимательные подписчики в Сети предполагают, что у Вани и Анастасии родилась девочка.

Напомним, что Ваня Усович, который раньше вёл активную творческую и светскую жизнь, уже около двух лет не появляется на публике, не даёт интервью и не выступает с концертами. Похоже, комик решил посвятить себя семье и наслаждаться отцовством. Первенец в семье Усовичей появился в 2022 году.

Уточнения

Ива́н Алекса́ндрович (Ва́ня) Усо́вич (бел. Іван Аляксандравіч (Ваня) Усовіч; род. 14 июля 1993, Мядель, Минская область, Беларусь) — белорусский стендап-комик.



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