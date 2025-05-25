Неожиданная сцена: Екатерина Мизулина ударила SHAMAN'а по лицу букетом, который преподнёс ей певец

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина ударила SHAMAN'а по лицу букетом, правда, не в реальной жизни, а всего лишь в клипе, приуроченном к последнему звонку.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SHAMAN

Как SHAMAN и обещал, 24 мая он выпустил клип на песню "Первая любовь", в который вставил кусочки разных видео, присланных ему старшеклассниками. В одной из сцен певец преподносит букет своей возлюбленной, которую сыграла его реальная избранница Екатерина Мизулина, но она резко ударяет его по лицу цветами.

В отличие от клипа, в реальности у SHAMAN'а и Мизулиной всё хорошо. Зная, что их чувства серьёзные, поклонники с нетерпением ждут, когда SHAMAN сделает Екатерине предложение.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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