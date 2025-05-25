Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет

Популярный исполнитель Филипп Киркоров поделился трогательными воспоминаниями об отце Бедросе Киркорове, который ушёл из жизни два месяца назад в возрасте 92 лет. Несмотря на тяжёлую утрату, артист не стал отменять запланированные концерты, объяснив это последней волей отца.
Как рассказал Киркоров, Бедрос, предчувствуя скорый уход, настоятельно просил сына не прерывать работу и продолжать дарить радость зрителям. Певец признался, что отец очень переживал за возможную отмену выступлений и взял с него обещание провести все запланированные концерты. В знак уважения и любви к отцу Филипп посвятил ему два концерта, прошедших в Санкт-Петербурге.
Артист также поделился подробностями их последней беседы, состоявшейся незадолго до кончины Бедроса. По словам Филиппа, отец напутствовал его жить полной жизнью, любить и всегда оставаться верным себе. Эти слова стали для певца бесценным заветом, который он намерен хранить в сердце. Киркоров отметил, что, несмотря на грусть момента, их последний разговор был наполнен светом и мудростью, словно отец хотел передать ему частичку своей жизненной энергии. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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