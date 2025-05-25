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Мгновения, наполненные светом: Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с отцом — эти слова певец никогда не забудет

Шоу-бизнес

Популярный исполнитель Филипп Киркоров поделился трогательными воспоминаниями об отце Бедросе Киркорове, который ушёл из жизни два месяца назад в возрасте 92 лет. Несмотря на тяжёлую утрату, артист не стал отменять запланированные концерты, объяснив это последней волей отца.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Как рассказал Киркоров, Бедрос, предчувствуя скорый уход, настоятельно просил сына не прерывать работу и продолжать дарить радость зрителям. Певец признался, что отец очень переживал за возможную отмену выступлений и взял с него обещание провести все запланированные концерты. В знак уважения и любви к отцу Филипп посвятил ему два концерта, прошедших в Санкт-Петербурге.

Артист также поделился подробностями их последней беседы, состоявшейся незадолго до кончины Бедроса. По словам Филиппа, отец напутствовал его жить полной жизнью, любить и всегда оставаться верным себе. Эти слова стали для певца бесценным заветом, который он намерен хранить в сердце. Киркоров отметил, что, несмотря на грусть момента, их последний разговор был наполнен светом и мудростью, словно отец хотел передать ему частичку своей жизненной энергии. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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