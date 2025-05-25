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Регина Тодоренко и её методы воспитания: что произошло, когда двухлетний Мирослав попробовал мыло?

1:18
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале эпизодом из жизни с младшим сыном Мирославом. На этот раз рассказ касался необычного метода воспитания, к которому ей пришлось прибегнуть на Бали.

Мыло
Фото: commons.wikimedia.org by The Boss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мыло

Двухлетний Мирослав, находясь на экзотическом острове, не перестаёт пробовать всё подряд на вкус, что, учитывая местную флору и фауну, чревато неприятностями. После недавней инфекции, подхваченной малышом, Регина начала действовать решительно.

Она рассказала, как, застав сына за поеданием чего-то с пола, применила старый, но, казалось бы, действенный метод — промывание рта с мылом. Однако, в отличие от классического наказания за ругательства, в данном случае речь шла о гигиене и здоровье.

Регина описала ситуацию с юмором, сравнив себя с техасским рейнджером, а момент наказания — со сценой из боевика, но эффект оказался неожиданным: вместо слез и раскаяния Мирослав лишь похвалил вкус мыла и попросил добавки.

Несмотря на забавный тон повествования, не все подписчики оценили такой подход к воспитанию. Некоторые выразили обеспокоенность и посоветовали Регине более внимательно следить за ребёнком, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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