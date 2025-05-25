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Интриги шоу-бизнеса: бывшая пассия Григория Лепса внезапно восхитилась его новой девушкой

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Шоу-бизнес

Некоторое время назад считалось, что фотомодель и блогер Елизавета Ридель закрутила роман с Григорием Лепсом. Их действительно часто видели вместе, и Елизавета даже признавалась, что Лепс нравился ей как мужчина, однако теперь всё в прошлом. Сегодня Ридель спокойно относится к Григорию и даже в восторге от его новой возлюбленной Авроры Кибы.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Ридель рассказала в беседе с "7Дней", что уже успела познакомиться с Авророй на одном из светских ужинов. Аврора очень понравилась Елизавете. Фотомодель поделилась приятными воспоминаниями об их общении.

"Я знакома с Авророй. Прекрасный человек, такая симпатичная девочка. Как-то ужинали в одной компании, и она на меня произвела хорошее впечатление", — высказалась Ридель.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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