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Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию

1:57
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина откровенно поделилась с журналистами своими переживаниями о дочери Кире, живущей в США. Кира — дочь Ольги от брака с Александром Малининым, и с пяти лет она обосновалась за океаном. Несмотря на желание матери видеть её рядом, возвращение Киры в Россию представляется сложной задачей.

Ольга Зарубина
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ольга Зарубина

"Кира выросла в Америке: она там живёт с пяти лет. Дочь уже привыкла к тому образу жизни, потому что ничего другого она не видела. Кира не сможет здесь адаптироваться. Для неё в России многие вещи непонятны. К тому же она по году рождения — Бык, а такие люди — консерваторы", — рассказала Зарубина в беседе с mk.ru.

При этом Ольга отмечает, что, несмотря на американское воспитание, в Кире сохранились черты, отличающие её от американцев. Это очень радует певицу. Кира похожа на жителей США по стилю и образу жизни, но те, кто узнают её ближе, видят существенные различия. Кира гораздо более душевная, тёплая и сострадательная. Зарубина уверена, что это сказывается русская кровь, от которой никуда не деться.

Зарубина гордится доверительными отношениями с дочерью, хотя они и не виделись уже несколько лет.

"Да, мы не виделись с Кирой уже несколько лет, хотя общаемся каждый день: созваниваемся, переписываемся. Раньше я часто летала в Америку, но сейчас очень затруднительно: прямых рейсов нет, нужно искать обходные варианты, через третьи страны. Это дорого, долго и утомительно. В моём возрасте такую дорогу очень непросто выдержать", — поделилась Зарубина.

Она прибавила, что очень скучает по дочери и знает, что дочь испытывает те же чувства. Певица надеется, что летом Кира приедет на какое-то время в Россию и они наконец-то смогут отдохнуть вместе.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Зару́бина (урождённая — Ивано́ва; род. 29 августа 1958, Москва) — советская и российская эстрадная певица и актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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