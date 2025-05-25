Секреты школьного насилия: Наталья Подольская призналась, что в детстве была жертвой учителя музыки — вот что он с ней делал

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Подольская поделилась в беседе с Леди Mail болезненными воспоминаниями о школьных годах. Певица рассказала о травматичном опыте общения с преподавателем музыки, который, по её словам, позволял себе недопустимые методы воспитания. Артистка призналась, что педагог проявлял предвзятость и даже применял физическое насилие. Он хватал будущую знаменитость за волосы и бил линейкой по пальцем, когда она брала неправильную ноту, играя на пианино.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Подольская

Откровения Натальи вызвали широкий резонанс в Сети. Подписчики активно делились своими историями, подтверждая, что случаи жестокого обращения со стороны учителей, к сожалению, не редкость. Подольская была потрясена количеством подобных рассказов и выразила надежду на то, что ситуация изменится.

Певица поддержала инициативу о введении административной ответственности за буллинг в школах, подчеркнув, что наказание должно быть предусмотрено и для педагогов, проявляющих жестокость по отношению к ученикам. Наталья призналась, что эта тема особенно волнует её, потому что она переживает за своих сыновей и боится, что и им тоже придётся пережить то, что пережила она сама. В случае, если кто-то хоть пальцем их тронет, певица за себя не ручается. Она готова защищать своих детей так яростно, что любой учитель пожалеет о том, что себе позволил.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».



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