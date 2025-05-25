Маленькая визажистка в машине: Ксения Бородина удивила подписчиков и вызвала жаркие споры в Сети

Поклонники Ксении Бородиной активно обсуждают будущее младшей дочери телеведущей. Причиной тому стало свежее видео, опубликованное Ксенией в её Telegram-канале. На кадрах 9-летняя Теона демонстрирует свои навыки визажиста, умело нанося макияж прямо в автомобиле. В распоряжении девочки, как заметили подписчики, целый арсенал косметических средств, собранный в персональной косметичке.
"Моя Теюша уже красится лучше, чем я!" — с юмором отметила Ксения, обратившись к своим подписчицам с вопросом об их отношении к детскому макияжу.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие поддержали увлечение девочки, увидев в ней задатки будущего бьюти-гуру. Другие же выразили опасения, считая, что использование декоративной косметики в столь юном возрасте может негативно сказаться на здоровье кожи. Разгорелась дискуссия о том, когда же наступает подходящий момент для знакомства с миром красоты и не стоит ли продлить беззаботное детство.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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