Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
Секреты школьного насилия: Наталья Подольская призналась, что в детстве была жертвой учителя музыки — вот что он с ней делал
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое
Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат
Маленькие да удаленькие: 5 кошек, которые не вырастают — и не все так мило, как кажется
Перцы не будут жаловаться на жизнь: вот что вы должны сделать при посадке, чтобы они обожали ваш сад
Шум, мусор, претензии: как не испортить отношения во время ремонта с соседями
Назад в детство: Блэкпул запускает акцию, которая вернёт вас к беззаботным дням

Маленькая визажистка в машине: Ксения Бородина удивила подписчиков и вызвала жаркие споры в Сети

1:08
Шоу-бизнес

Поклонники Ксении Бородиной активно обсуждают будущее младшей дочери телеведущей. Причиной тому стало свежее видео, опубликованное Ксенией в её Telegram-канале. На кадрах 9-летняя Теона демонстрирует свои навыки визажиста, умело нанося макияж прямо в автомобиле. В распоряжении девочки, как заметили подписчики, целый арсенал косметических средств, собранный в персональной косметичке.

Губная помада
Фото: flickr.com by Doll Joints, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Губная помада

"Моя Теюша уже красится лучше, чем я!" — с юмором отметила Ксения, обратившись к своим подписчицам с вопросом об их отношении к детскому макияжу.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие поддержали увлечение девочки, увидев в ней задатки будущего бьюти-гуру. Другие же выразили опасения, считая, что использование декоративной косметики в столь юном возрасте может негативно сказаться на здоровье кожи. Разгорелась дискуссия о том, когда же наступает подходящий момент для знакомства с миром красоты и не стоит ли продлить беззаботное детство.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Экономика и бизнес
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Россия подтягивает армию к Харькову. Запад начал что-то подозревать Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Последние материалы
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
Секреты школьного насилия: Наталья Подольская призналась, что в детстве была жертвой учителя музыки — вот что он с ней делал
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое
Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат
Маленькие да удаленькие: 5 кошек, которые не вырастают — и не все так мило, как кажется
Перцы не будут жаловаться на жизнь: вот что вы должны сделать при посадке, чтобы они обожали ваш сад
Шум, мусор, претензии: как не испортить отношения во время ремонта с соседями
Назад в детство: Блэкпул запускает акцию, которая вернёт вас к беззаботным дням
Страдает один — и мы молчим. Толпа страдает — и нас прорывает: как устроена эмпатия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.